Alman basını 'DAVA'yı yazdı: AKP'nin Almanya şubesi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:01

Güncelleme: 29.01.2024 - 11:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerin olduğu belirtilen, Almanya’da kurulan DAVA partisi (Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmeye hazırlanıyor.

Almanya seçimlerine de girebilecek olan DAVA partisi, Alman basını Bild'de geniş yankı uyandırdı.

Partiyi "AKP'nin Almanya şubesi" olarak niteleyen Bild, "Erdoğan’ın, Almanya’daki partisinin 5 milyon seçmen kitlesi olacağı" iddiasında bulundu.

Bild, parti hakkında "DAVA partisi katı milliyetçi, anti-demokratik, İslamcı özellikler taşıyan ve İsrail'den açıkça nefret eden bir partidir" ifadelerini kullandı.

Alman basını, partinin "pragmatik ve ideolojiden arındırılmış bir mülteci politikası" çağrısında bulunduğunu yazdı.

Siyasi oluşumun başkanının Tevfik Özcan, önde gelen üyelerinin ise ülkede yaşayan avukat Fatih Zingal, Dr. Ali İshan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş olduğu belirtildi.

"ERDOĞAN İÇİN SAVAŞAN KADIN"

Bild, 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde DAVA Partisi'nin 5. sıradan adayı olan Yonca Kayaoğlu'nu "Erdoğan için savaşan kadın" olarak niteledi.

Bild, Kayaoğlu'nun Stuttgart ve Ulm'daki eğitimi sırasında Mercedes (sürücü destek sistemleri alanında) ve inşaat şirketi Strabag-Züblin (dijitalleşmeden sorumluydu) için çalıştığını ve ayrıca Baden-Württemberg Kooperatif Devlet Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptığını yazdı.

Bild, "Kayaoğlu, Nisan 2021'e kadar Baden-Württemberg'de UID (Uluslararası Demokratlar Birliği) Gençlik Başkanı olarak görev yapıyordu. UID, Türk iktidar partisi AKP'nin bir lobi kuruluşudur. Anayasayı Koruma Dairesi, 2017 yılında UID'i 'liberal ve demokratik ilkelerle bağdaşmadığı' için izlemeye aldığını duyurmuştu" ifadelerine yer verdi.

Kayaoğlu'nun, "ayrımcılık ve ırkçılık karşıtı kapsamlı yasalar ve dünya çapında insan haklarını ve demokratik değerleri destekleyen ve savunan bir dış politika için" seçim kampanyası yürütmek istediğini söylediği belirtiliyor.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Kayaoğlu'nun AP adaylığına yönelik, "İlk bakışta, Erdoğan'ın partili arkadaşlarının Avrupa Parlamentosu üzerinde doğrudan bir etki yaratmaya çalıştığına dair her türlü belirti var. Avrupa Parlamentosu adaylığının aynı zamanda Türkiye'nin çıkarlarını doğrudan desteklemeye yönelik olması tamamen yeni bir adımdır. Bu aynı zamanda Almanya'daki gelişmeler için de bir alarm sinyali" dedi.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Alman siyasetçi ve devlet adamlarından DAVA partisine yönelik çeşitli tepkiler geldi.

Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, partiye tepki göstererek, "Erdoğan'ın burada seçimlere girecek bir kolu, ihtiyacımız olan son şey" yorumunu yaptı.

SPD Eş Başkanı Saskia Esken, "Türk kökenli vatandaşlarımıza Almanya'nın bir bütün olduğunu, tek bir halk olduğumuzu ve göçmenleri sınır dışı etmek isteyen aşırı sağcı şebekeler gibi güçlerin iktidara yaklaşmasına izin vermeyeceğimizi, ancak Erdoğan'ın bölücü eğilimlerinin de burada bir rol oynamayacağını açıkça belirtmek önemlidir" dedi.

Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Parlamento Grubu Başkan Yardımcısı Jens Spahn, "böyle bir şeyin Almanya'da bir başka aşırı parti olacağı" uyarısında bulunurken, CDU'nun iç politika sözcüsü Christoph de Vries de federal hükümetin "böyle bir partinin kurulması varsayımını hiçbir şekilde hafife almaması gerektiğini" söyledi.