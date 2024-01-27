Rekor transferde sona doğru: Sacha Boey imza için Almanya'ya uçtu

Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:50

Güncelleme: 27.01.2024 - 10:51

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih ile sözleşme imzalamak için sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrılarak Almanya'ya gitti.

Bayern'in gönderdiği özel jetle Münih'e varan Boey'in yanında, menajerleri Joshua Barnett, Thies Bliemeister, Bembi Vungbote de yer alıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Bayern ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fransız futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek.

SACHA BOEY YÜZDE YÜZ MOTİVE

NTV Spor'un Sky Sport'tan aktardığı haberine göre; Sacha Boey, Alman takımında forma mücadelesi vermek için yüzde yüz motive durumda ve dün takım arkadaşlarıyla vedalaşması sırasında Bayern Münih'in bugün Augsburg ile deplasmanda oynayacağı maçta kadroya girmeyi umduğunu söyledi.

Ancak 23 yaşındaki futbolcunun TSİ 17.30'da başlayacak karşılaşmada yer alması olası görünmüyor.

ERDEN TİMUR DETAYI

Haber'de Boey'in Bayern'e 28-29 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle transfer olacağı belirtilirken, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ile yaptığı müzakerlerde transfer sürecini iyi yürüttüğü ve iki kulüp için de akıllıca bir anlaşma yapıldığı vurgulandı.

83 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST

2021 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 83 maça çıkan Sacha Boey, sarı kırmızılı takıma 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.