Onur Bulut'a Almanya ve İtalya'dan sürpriz teklif
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Onur Bulut'a, Werder Bremen ve Udinese'nin talip olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta sürpriz Onur Bulut gelişmesi yaşandı.
Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen ve İtalya Serie A takımlarından Udinese, Beşiktaş'tan Onur Bulut'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
İki kulübün Onur Bulut için yaptığı teklif belli oldu.
NTV Spor'un haberine göre, Werder Bremen ve Udinese'nin Onur Bulut için gözden çıkardığı bonservis bedeli ilk etapte 500 bin Euro. Alman ekibi, bu rakamı biraz daha yükseltebilir.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş'a gelen bu teklifler sonrasında oyuncu tarafı da siyah-beyazlı takımla görüşme halinde.
Onur Bulut, kulüplerin anlaşması halinde Almanya'da forma giymeye sıcak bakıyor.
ONUR BULUT'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 maça çıkan Onur Bulut 1 gol kaydetti.
29 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut için 1 milyon euro bonservis ödemişti.
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