Alman basını: Erdoğan'ın bankacısı Şahap Kavcıoğlu, sorun olmaya başladı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:45

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:46

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da "Erdoğan'ın bankacısı sorun olmaya başladı" başlıklı yayınlanan makalede, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na dikkat çekildi.

Makalede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl içinde üç merkez bankası başkanı değişikliğine gittiği hatırlatılarak, Şahap Kavcıoğlu'nun "bir gecede Merkez Bankası'na atanmasına duyulan öfkeye" dikkat çekildi.

Makalede, "Öfkenin nedeni, Naci Ağbal'ın görevden alınması değil, yeni başkanın bir para politikacısı olmaktan çok hükümet yanlısı gazetelerde köşe yazarlığı yaparak adından söz ettirmesiydi" ifadeleri kullanıldı.

"KAVCIOĞLU, MERKEZ BANKASI'NI CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NIN ROTASINA SOKTU"

Kavcıoğlu'na dikkat çeken makalede, "Eski bankacı, siyasetçi ve üniversite hocası Kavcıoğlu, seleflerinden daha uzun süre görevde kaldı, fiilen olmasa da hukuken bağımsız Merkez Bankası'nı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın rotasına soktu ve faiz oranlarını talimat verildiği gibi düşürdü" denildi.

Perşembe günü Merkez Bankası yönetiminin temel faiz oranını Şubat ayından bu yana olduğu gibi yüzde 8,5'te bırakmasının "sürpriz olmadığı" vurgulanan makalede, "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde, merkez bankası başkanını değiştirmek için bir nedeni olmamalı" ifadeleri yer aldı.

"KENDİ STANDARTLARINA GÖRE BİLE BAŞARISIZ"

Kavcıoğlu'nun "kendi standartlarına göre bile başarısız" olduğu savunulan makalede, "Göreve geldiğinde enflasyonu kalıcı olarak düşürme, makroekonomik istikrarı artırma, cari açığı azaltma ve böylece lira kurunu istikrara kavuşturma sözü vermişti. Ancak tam tersi oldu" ifadeleri kullanıldı.

"Kavcıoğlu'nun temel faiz oranlarını yarıdan fazlasını düşürmesinin, selefi Naci Ağbal çizgisine geldiği" belirtilen makalede, "Parasal devalüasyon yanlısı olan Kavcıoğlu ise temel faiz oranlarını yarıdan fazla düşürdü; selefinin felaketi olan yüzde 19'dan yüzde 8,5'e. Kavcıoğlu faiz oranını yönlendirme işlevinden yoksun bırakmış ve kaynakların verimsiz kullanımına kapı açmıştır" denildi.

"LİRANIN DEĞERİNDEKİ İÇ VE DIŞ İSTİKRAR KAYBOLDU"

Makalede, Kavcıoğlu'nun para politikalarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Liranın değerindeki iç ve dış istikrar kayboldu, vatandaşların ve uluslararası yatırımcıların güveni düşük. Öte yandan Kavcıoğlu, Türk ekonomisini paraya boğdu, tüketimi ve ithalatı körükledi ve ekonomik büyümeyi devam ettirdi. Para ve sermaye piyasaları her türlü düzenleyici disiplinle manipüle ediliyor. Bu durum geçtiğimiz yıl liranın değerinde yaşanan hızlı düşüşü hafifletmiş olsa da, liranın ciddi zayıflığını maskelemekten başka bir işe yaramayacaktır."