Alman basını ortaya çıkardı: Ekonomi Bakanının dedeleri Nazi subayı
Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in dedelerinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını yazdı.
Alman Bunte dergisi, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in iki dedesinin Nazi Almanyası'nda subay olarak görev yaptıklarını ileri sürdü.
Sputnik'in aktardığına göre, dergi, “Robert Habeck'in büyükbabası Kurt Grantzow (1912-1952), Üçüncü Reich'ta SA'nın Obersturmführer'iydi. Büyük büyükbabası Walter Grantzow (1887-1952), terörist rejimin liderliğinin en yakın çevresinin bir parçasıydı ve Joseph Goebbels ile arkadaştı. O bir SS Tuğgeneraliydi ve savaş suçlusu olarak mahkum edilmişti” ifadelerine yer verdi.
Şubat ayında Bild, tarihi belgelere atıfla, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un büyükbabası Waldemar Baerbock'un ateşli bir Nazi ve Wehrmacht subayı olduğunu, Mein Kampf (Kavgam) kitabını okuduğunu, rejimin güçlü bir destekçisi olduğunu ve 1944'te kendisine Hitler Askeri Liyakat Haçı verildiğini aktarmıştı.
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