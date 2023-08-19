Rusya: Ukrayna, Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Sputnik'in aktardığına göre Ukrayna güçleri, St.Petersburg'un güneyindeki Novgorod Bölgesi'nde yer alan askeri hava meydanını hedef aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, bugün saat 10:00 sularında konteyner tipi İHA'yla Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İHA, hava meydanındaki harici gözlem noktasının askeri personeli tarafından tespit edildi ve tüfekle vuruldu" denildi.
Bakanlık, olay sonucunda hava meydanındaki uçak parkında yangın çıktığını ve yangının itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldüğünü bildirdi.
Hava meydanı bir uçağın hasar aldığını aktaran bakanlık, yaralı bulunmadığını kaydetti.
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