Alman biyoteknoloji şirketi, depremzedelere nakdi yardımda bulundu

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 13:57

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 13:58

Almanya merkezli global biyoteknoloji firması Sartorius, uluslararası tıbbi yardım amacıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 250 bin Euro bağışladı.

Sartorius’un 41 yıldır Türkiye temsilcisi olan Sartonet Genel Müdürü Ömer Erdem, “Yaptığımız ayni ve nakdi yardımların yanı sıra akademimizdeki eğitim gelirlerini depremzedelere bağışlayacağımızı daha önce açıklamıştık. Şirketin CEO’su depremin ilk günü benimle iletişime geçerek ne durumda olduğumuzu sordu. Hayata dair rutinlerimizden örneğin içtiğimiz bir bardak çaydan dahi keyif alamadığımızı söyledim kendisine. Bu konuşmanın akabinde Sartorius’un bu yardımı bu yüzden bizim için çok anlamlı. Bu zor günlerde, Türkiye’de 41 yıldır temsil ettiğimiz şirketin de depremzedelerimize destek olduğunu görmek bizi çok gururlandırdı. Yaralarımızı hep birlikte eğitimle, bilimle, paylaşarak saracağız” dedi.