Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Malatya'daki depreme dair açıklama

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 13:26

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 14:53

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde depremin ardından bazı binalar yıkılırken, enkazda bulunan yurttaşların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

"İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da deprem sonrası bölgedeki duruma ilişkim bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt’ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun."