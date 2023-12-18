Alman çiftçiler, Brandeburg kapısında protesto gerçekleştirdi

Berlin'de çiftçiler traktörlerle Brandeburg kapısında eylem gerçekleştirdi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:23
Alman çiftçiler, Brandeburg kapısında protesto gerçekleştirdi
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Almanya'da enflasyonun yanında artan enerji fiyatları nedeniyle çiftçiler protestoya çıktı. 

Çiftçiye sübvansiyonların devam etmesi ve vergilerin düşürülmesi talebiyle eylemler gerçekleştiren çiftçiler aksi taktirde iflas edeceklerini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Almanya Başbakanı Scholz'a Noel'e kadar süre veren çiftçiler, eylemleri sonuç bulmazsa Noel arifesinde Almanya'nın başkentinde trafiği tamamen felç ederek yetkililere 'yeni yıl süprizi' yapmakla tehdit ediyor.


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