Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş'ı ziyaret edecekleri bildirildi.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:29
Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a geliyor
Abone Ol google-news

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in yarın Kahramanmaraş'a giderek depremlerden zarar gören bölgeleri ziyaret edeceklerini ifade etti.

Wagner, ziyaretin kısa sürede planlanması ve program hazırlıklarının sürmesi nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını belirtti.

Alınan bilgiye göre, iki bakan Pazarcık'ta çadır kent ziyareti yapacak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşecek.

Almanya'nın deprem bölgelerinde zarar gören depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağının açıklanmasının ardından iki bakanın, Gaziantep'teki vize ofisini de ziyaret etmelerinin beklendiği öğrenildi.


Almanya deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

SunExpress, yardımlar için Türkiye ile Almanya arasında 'hava köprüsü' oluşturdu

SunExpress, yardımlar için Türkiye ile Almanya arasında 'hava köprüsü' oluşturdu
Almanya ve Avusturya’dan olası bir doğalgaz sorununa karşı iş birliği

Almanya ve Avusturya’dan olası bir doğalgaz sorununa karşı iş birliği
Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Hayatımda gördüğüm en korkunç deprem

Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Hayatımda gördüğüm en korkunç deprem

En Çok Okunan Haberler