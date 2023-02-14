Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye ve Macaristan'a çağrıda bulundu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 00:20

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 00:20

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

Annalena Baerbock, Türkiye ve Macaristan'a, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvurularını hızla onaylamaları çağrısında bulundu.

Baerbock, "Son aylarda tüm NATO üyelerine, özellikle de henüz onaylamamış olan iki üyeye (Türkiye ve Macaristan), hızlı bir şekilde onaylamanın bizi bir ittifak olarak daha güçlü kılacağını açıkça ifade ettim" dedi.

Baerbock, "Şu an tüm ülkelerin hassas olduğu alanlar var. Bunu Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde de gördük. Bu bize ihtiyacımız olduğunda yardım edecek dostlarımız ve ortaklarımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi" diye ekledi.

"MACARİSTAN VE TÜRKİYE'NİN ONAYINI BEKLİYORUZ"

Pekka Haavisto da "NATO üyeliği konusunda Macaristan ve Türkiye'nin son iki onayını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haavisto, "Türkiye tarafından belirlenen tüm koşulların" yerine getirilmesinin "çok hızlı bir onay sürecine" yol açacağını umduğunu söyledi.

Haavisto, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlere ilişkin, "Finlandiya olarak kurtarma ekiplerimiz sahada ve yardımlarımızı iletiyoruz. Yardımlarımızı devam ettirmeye hazırız" dedi.