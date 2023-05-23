Alman istihbaratı: Rusya'nın askeri açıdan zayıfladığına dair bir işaret yok

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:46

Güncelleme: 23.05.2023 - 09:46

Almanya Federal Haber Alma Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Die Welt gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Bruno Kahl, Rusya'nın askeri açıdan zayıfladığına dair bir işaret görmediğini söyledi.

Kahl, "Rusya hala tekrar tekrar askere alınan askerlerle uzun mesafeden görülen bir savaş yürütme kapasitesine sahip" dedi.

Kahl, "Rus ordusunun, performansıyla ilgili olarak kırılganlıklar ve sürprizler olduğu doğrudur. Ancak Batı, Ukrayna'yı çok organize bir şekilde desteklemez ve direnişi örgütlemezse, Putin'in uzun vadeye ve kitlelere dayanan stratejisi galip gelebilir" diye ekledi.