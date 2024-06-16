Almanya'da bir kişi polis kurşunuyla yaralandı
Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, bir kişinin polis kurşunuyla vurularak yaralandığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında ilk belirlemelere göre bir taraftarın kazma ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin ateşli silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi.
POLİS BİBER GAZI KULLANDI
Yerel basında yer alan haberlerde de Polonya ile Hollanda arasında bugün oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, polisin olayları bastırmak için önce biber gazı kullandığı, ardından havaya ateş açtığı kaydedildi.
Daha sonra kendisine yönelik tehdit algılayan polisin, bir kişiyi silahla yaraladığı ve yaralının tedavi altına alındığı aktarıldı.
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