Almanya’da darbe planı yapmakla suçlanan aşırı sağcılar yargılanıyor
Almanya'da aşırı sağcı Reichsbürger'in üyesi olduğu iddia edilen sekiz kişi, ülke genelinde görülen benzer davaların üçüncüsünde, hükümeti devirme planı yapmakla suçlanarak yargılanacak.
The Guardian’ın haberine göre, aralarında bir pratisyen hekim, ünlü bir şef ve bir astrologun da bulunduğu sanıklar, komplonun liderlik konseyi olarak görev yapmakla suçlanıyor ve savcılar, grubun parlamento binasını basma ve hükümeti devirme planının başarılı olması halinde kabineye gireceklerini söylüyor.
BİR DOKTOR, BİR AŞÇI, BİR ASTROLOG
Savcılar, grubun Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kaçırma ve davalarına daha fazla taraftar kazanma umuduyla televizyonda gösterme planları olduğunu söylüyor. Sanıklar suçlamaları reddediyor.
Münih'teki duruşma, Almanya'nın Avrupa seçimlerindeki son başarısının ardından aşırı sağın yükselişine ilişkin korkularla mücadele ettiği ve ayrı olaylarda Rusya ve Çin adına casusluk yapmakla suçlanan kişilerin tutuklandığı bir dönemde, büyük bir güvenlik önlemi altında gerçekleşiyor.
LİDERLERİ BİR EMLAKÇI
İddia edilen komplonun merkezinde, grubun lider olarak atamayı planladığı sahte bir aristokrat ve emlakçı olan Prens Heinrich XIII Reuss bulunuyor. Reuss, elebaşları arasında olduğu düşünülen diğer kişilerle birlikte Frankfurt'ta yargılanıyor.
Davalardaki savunma avukatları sanıkların terörist olduklarını reddetti ve bunun yerine koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıktıkları için birbirlerini bulan komplo teorisyenleri olduklarını öne sürdü.
OPERASYON 2022’DE YAPILMIŞTI
İddia edilen komplo, ilk olarak Aralık 2022'de polisin gizli bir soruşturmasının ardından 11 Alman eyaletinde ve yurtdışında yapılan bir dizi terörle mücadele operasyonunun ardından kamuoyuna açıklanmıştı.
Mahkeme sözcüsü Laurent Lafleur yaptığı açıklamada, "Elimizde 900 civarında bilgi dosyası var ve her geçen gün bunlara yeni sayfalar ekleniyor" diyerek soruşturmanın davalar devam ederken de sürdüğünü belirtti.
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