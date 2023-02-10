Alman kurtarma görevlisinden enkaz altındaki kadına Türkçe moral

Almanya’dan Türkiye’deki deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekibinin bir görevlisi, öğrendiği Türkçe kelimelerle enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalışarak, “Zeynep Hanım, Daniel burada, korkma" dedi.

İHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:23
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanlarındaki çalışmaları sürüyor.

Almanya’dan gelen kurtarma ekibinden Daniel adlı görevli, öğrendiği Türkçe kelimelerle enkaz altında iletişim kurduğu kadına moral vermeye çalıştı.

Alman görevlinin “Zeynep Hanım” şeklinde seslendiği kadının “Efendim” şeklinde yanıt verdiği duyuldu. Alman görevli daha sonra, “Daniel burada. Korkma. Tamam. Korkma” diyerek enkaz altındaki kadına destek olmaya çalıştı.


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