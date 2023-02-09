Yunan çizerden Erdoğan karikatürü: Dostlar hem gece, hem gündüz gelir
Yunan çizer Soloup, deprem sonrası dayanışmaya dikkat çeken bir karikatürle, Daha önce Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleriyle seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dokundurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylüldeki bir konuşmasında, Yunanistan’la aradaki gerilime değinerek, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden sonra yardıma gelen 53 ülkeden biri de Yunanistan oldu.
Yunan arama kurtarma ekipleri depremin vurduğu illerde birçok yurttaşı enkazdan çıkarmayı başardı.
Hatta, Hatay’da altı yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından çıkaran Yunan ekibinin sevinç gözyaşları objektiflere yansımıştı.
Bu dayanışma Türkiye’de takdir toplarken, Yunanistan’da Topontiki dergisinin çizeri Soloup da karikatüründe dostluğu vurguladı.
Duvar'da yer alan habere göre, birbirine “Arkadaş” diye seslenen iki kişinin çizildiği karikatürde, “Dostlar hem gece, hem gündüz gelir” notu da düşüldü.
?????? ??? Soloup pic.twitter.com/zkI3oe5rLm— ?? ??????? (@TOPONTIKI) February 9, 2023
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