Alman monarşist darbeciler, prensle birlikte yargılandı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:34

Güncelleme: 21.05.2024 - 15:34

Alman savcılar, monarşist komplocuları, hükümeti devirmek ve Alman kraliyet hanedanın torunu olan gayrimenkül yatırımcısı XVIII Heinrich Reuss'u geçici devlet başkanı yapmak için kurulan darbe amaçlı komplonun elebaşları olmakla suçluyor.

2022'de ortaya çıkan komplo, aşırı sağın son dönemdeki atılımlarına rağmen ekonomik gücü, istikrarlı kurumları ve uzlaşıya dayalı siyasetiyle övünen Alman kamuoyunu şaşkına çevirdi. Dava için Frankfurt eyalet sınırına yakın bir arsada, özel olarak inşa edilen yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda gerçekleşen duruşma, en az 27 kişinin içinde bulunduğu şüphe edilen dava ile bağlantılı olan ikinci duruşma.

Salı günü hakim karşısına çıkan sanıklar, Alman savcılara göre parlamentoyu basarak içerideki milletvekillerini etkisiz hale getirip, iktidarı ele geçirmeyi amaçlayan bir komplonun siyasi ve askeri liderleri. Savcılar, duruşma öncesinde, “Sanıklar, iktidarı ele geçirmelerinin yolunun, insanları öldürmekten geçtiğini biliyorlardı” açıklamasında bulundu.

Monarşist bir darbe düzenlemekle suçlanan sanıklar, terörizm ve vatana ihanet suçlamalarını reddetti. Alman savcılara göre ‘prens’ Reuss’un önderlik ettiği grup, Almanya’nın doğusundaki bir avcı locasında darbeyi planlamak için toplantılar yapıyordu.

ALMAN MONARŞİSTLERİ KİMDİR?

Alman savcılar, sanıkların Reichsbuerger siyasi görüşünü savunduklarını söylüyor. Bu siyasi görüş, günümüz Alman devletinin gayrimeşru bir yapı olduğunu ve monarşistlerin, Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra resmen ortadan kaldırılmasına rağmen varlığını sürdüren bir monarşinin vatandaşları olduklarını savunuyor.

Alman güvenlik güçleri, monarşist Reichsbuerger hareketinin ülke çapında yaklaşık 21 bin kadar taraftarı olduğunu söylüyor. Darbenin ardından sıkıyönetim ilan ederek iktidarı ele geçirme planı kuran dokuz sanık, ilk kez geçtiğimiz ay Stuttgart şehrinde yargılanmıştı.

Salı günü yargılanan sanıklar arasında eski ordu subayları Maximilian Eder ve Ruediger von Pescatore ile eski yargıç ve aşırı sağcı eski parlamenter Birgit Malsack-Winkemann da vardı. Savcılar, Malsack-Winkemann'ın parlamenter ayrıcalıklarını kullanarak Berlin'deki Reichstag binasında bir “keşfe” çıkan darbecilere eşlik etmekle suçluyor.

500 BİN EURO'LUK FON

Eder, cezaevinden Stern dergisine verdiği bir röportajda parlamento turunun amacının, Alman milletvekillerinin bir çocukları hedef alan bir insan kaçakçılığı çetesine karıştıklarını kanıtlayacak kanıtlar bulmak olduğunu söyledi. Önde gelen şüpheliler, Almanya ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Rus konsolosluklarında yapılan toplantılar da dahil olmak üzere Rus yetkililerin desteği için görüşmeler düzenlemekle de suçlanıyor.

Bu, aralarında Rusya ve ABD'nin de bulunduğu galip ülkelerden oluşan bir “İttifak”ın, bugünün İkinci Dünya Savaşı sonrası cumhuriyetinin yerini alacak olan gerçek, kraliyet Almanya'sının dirilişini desteklemeye hazır olduğuna dair inançlarını yansıtıyordu. Savcılar komplonun 500 bin Euro'luk bir fona sahip olduğunu ve 100 binden fazla silah ve mühimmat biriktirdiğini iddia ediyor.

'PRENS' HEINRICH REUSS KİMDİR?

Prens Heinrich Reuss, 4 Aralık 1951'de Büdingen'de, Köstritz Prensi I. Heinrich Reuss ve Mecklenburg Düşesi Woizlawa Feodora'nın çocuğu olarak dünyaya geldi; kendisi de Alman sömürge politikacısı Mecklenburg Dükü Adolf Friedrich'in tek çocuğuydu.

Reuss'un soyundan gelen Reuss Hanedanı, 12. yüzyıla kadar uzanır ve tarihsel olarak Gera ve Greiz bölgelerini yönetmiştlerdir.

Heinrich, 2009 yılı civarında ailesinden uzaklaştı. Reuss, Frankfurt'ta Buero Prinz Reuss adlı bir emlak şirketinin sahibi olarak çalıştı ve ayrıca köpüklü şarap üretti.