Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht kimdir, neden istifa etti?
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, istifasını açıkladı. Peki, Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht kimdir, neden istifa etti?
Görevi bıraktığını açıklayan Christine Lambrecht, bu gelişmeyle gündeme geldi. Lambrecht'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ALMAN SAVUNMA BAKANI CHRİSTİNE LAMBRECHT KİMDİR?
Christine Lambrecht, 19 Haziran 1965'ta Almanya'nın Mannheim şehrinde doğdu. Mannheim Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Lambrecht, ardından Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Christine Lambrecht, stajını Darmstadt Mahkemesi'nde tamamladı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden 1998-2021 yıllarında milletvekilliği yapan Christine Lambrecht, 2018-2019 yıllarında Maliye Bakanlığı Devlet Sekreterliği, 2019-2021 yıllarında Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 2021'de milletvekili seçimlerine kadar Adalet Bakanlığı ile beraber Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı görevini de üstlenmiş, 2021 seçimleri ardından Savunma Bakanı oldu.
ALMAN SAVUNMA BAKANI CHRİSTİNE LAMBRECHT NEDEN İSTİFA ETTİ?
Savunma Bakanı Lambrecht, sosyal medyada paylaştığı yeni yıl mesajı ile eleştirilerin hedefi oldu.
Lambrecht mesajında, arka plandaki havai fişek sesleri eşliğinde Ukrayna'daki savaştan bahsetti. Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyeleri, bu mesajı "duyarsızlık" olarak nitelendirdi ve Lambrecht'i istifaya çağırdı. Bu gelişmenin ardından Christine Lambrecht, görevi bıraktığını resmen açıkladı.
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