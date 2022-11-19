Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Celal Kılıçdaroğlu neden hayatını kaybetti?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 11:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 19 Kasım 2022'de, 68 yaşında hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu'nın yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar...

CELAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Celal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. Ailenin daha önce sahip olduğu ‘Karabulut’ soyadı, yaşadıkları köyde herkesin aynı soyadını taşıması nedeniyle, babası tarafından 1950’lerde ‘Kılıçdaroğlu’ olarak değiştirildi. İlkokul ve ortaokulu Patnos'ta tamamladı. Liseyi bırakmaya karar veren Celal Kılıçdaroğlu, çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı. 20 aylık askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı. Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı. 1992'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı. Sonrasında İzmir'e gidenKılıçdaroğlu, Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Alanı Projesi'nde bekçi olarak çalışmaya başladı. 2013'te CHP'den Buca Belediyesi meclis üyesi aday adayı oldu ancak üye olarak seçilmedi. 2015'te Kuşadası'na yerleşen Kılıçdaroğlu, eşinin yeğeninin pansiyonunda kafeterya işletmeye başladı. 2016'de siyasi görüşleri değişmeye başlayan Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gülen Hareketi ile bağlantısı olduğunu iddia ederek açlık grevine başladı ve ''abim gitsin, soyadını Gülen yapsın'' şeklinde bir açıklamada bulundu. Sonrasında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir Atatürk’tür" diyerek Didim Kent Meydanı’nda oturma eylemi başlattı. Bunun üzerine Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 2017'de Celal Kılıçdaroğlu'nun çocukları babalarının 'vasi' olarak atanması için dilekçe verdi. Celal Kılıçdaroğlu, 9 Ocak 2017'de Celal Kılıçdaroğlu AKP'ye üye olmak için partinin genel merkezine gitti ancak AKP, başvurunun etik nedenlerle kabul edilemeyeceğini açıkladı. 22 Nisan 2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunan failleri tebrik etti.

ÖZEL YAŞAMI

Celal Kılıçdaroğlu'nun, bir kız ve erkek çocuğu vardır.

CELAL KILIÇDAROĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Celal Kılıçdaroğlu, 18 Kasım Cuma saat 22:00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Celal Kılıçdaroğlu, saat 14:00'te Tavşantepe Cemevi'ndeki cenaze erkanının ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.