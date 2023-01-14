Eski Yargıtay Üyesi Ahmet Şükrü Dağlı kimdir? Ahmet Şükrü Dağlı neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:18

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 15:18

4 Şubat 1999'da Yargıtay üyeliğine seçilen ve 2005 yılında emekliye ayrılan Ahmet Şükrü Dağlı, Ankara'da yaşamını yitirdi. Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın kardeşi olan Dağlı için memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Şükrü Dağlı'nın yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar...

ESKI YARGITAY ÜYESI AHMET ŞÜKRÜ DAĞLI KIMDIR?

Ahmet Şükrü Dağlı, 1 Şubat 1946'da Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra mesleğe başlayan Dağlı, çeşitli ilçelerde savcılık ve başsavcılık yaptı ve ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulundu.

Dağlı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevinde iken, 4 Şubat 1999'da Yargıtay Üyeliğine seçildi. Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken, kendi isteğiyle 2005'te emekliye ayrıldı.

AHMET ŞÜKRÜ DAĞLI NEDEN HAYATINI KAYBETTI?

Eski Yargıtay Üyesi Ahmet Şükrü Dağlı'nın, yaşlılığa bağlı nedenlerle 76 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.