Alman siyasetçi Weber: Türkiye, kesinlikle AB'ye giremeyecek

Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:55

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:56

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı ve Alman siyasetçi Manfred Weber, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik dikkat çeken mesajlar gönderdi.

Manfred Weber, Türkiye'nin, olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğini "kalıcı" olarak reddettiğini söyledi.

"ÜYELİK SÜRECİ, AB VE TÜRKİYE'Yİ BİRBİRİNDEN UZAKLAŞTIRDI"

Mandred Weber, "Tam üyelik serabının peşinde koştuğumuz on yıllar Türkiye ve AB'yi birbirinden uzaklaştırdı" ifadelerini kullandı.

Weber, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili bir soruya, "Kesinlikle hayır. Uzun vadede böyle bir şeyin olmayacağına ve olmaması gerektiğine inanıyorum" yanıtını verdi.

Weber, "Türkiye, elbette Avrupa ile sadece serbest ticaret bölgesine dahil edilebilir. Ancak, AB bundan çok daha fazlasıdır; bir kimlik vardır, bir aidiyet duygusu vardır ve politikacılar bu genişleme adımlarını atarken bunu göz önünde bulundurmalıdır" dedi.

"SEÇİM SÜRECİNDE DİN ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI"

"AB üyeliği dışında Erdoğan ile yakın işbirliği ve yeni bir fasıl" gerektiğini söyleyen Weber, "Seçim kampanyası sırasında din Türkiye'de bir rol oynadı. Ayrıca Batı'yla, ABD'yle, İsveç'le, NATO'yla nasıl başa çıkılacağı sorusu da rol oynadı" diye konuştu.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna değinen Weber, "Erdoğan'ın, İsveç'e yeşil ışık yakmasını bekliyorum, aksi takdirde prensip sorunları ortaya çıkacaktır. Ayrıca, ekonomik işbirliğinde de sorunlar olacak..." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN HALA SON DERECE ÖNEMLİYİZ"

"Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'sinin AB'ye yönelik" olduğunu savunan Weber, şunları kaydetti:

"Türkiye, için hala son derece önemliyiz. Bazen bunu da göstermelisiniz, şimdi tehdit etmek istemem ama bunu açıkça belirtmek istiyorum: Avrupa Birliği olarak son derece güçlüyüz. Erdoğan'a gelecekte de şunu söyleyeceğim: Dostça ve ortaklık içinde çalışmak istiyorum, ancak siz de bir karar vermek zorunda kalacaksınız."

Weber, "Sahip olduğumuz gücü kullanmak ve her zaman 'iyi adam' olmak istemiyoruz. Avrupa Türkiye ile açık konuşmalı ve şunu söylemelidir: 'Sizden belirli bir davranış bekliyoruz, çünkü aksi takdirde ilişkiler diğer alanlarda da gerilecektir" diye ekledi.