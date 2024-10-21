Alman tarihçi ortaya çıkardı: Yeltsin'in, Clinton'dan talebi ne oldu?

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:18

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:18

Almanya'daki Potsdam Üniversitesi'nden tarihçi Bastian Matteo Scianna, Almanya'nın Rusya politikasını ele aldığı kitabında, Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in, ABD'li meslektaşı Bill Clinton'dan bir talepte bulunduğunu açıkladı.

Der Spiegel'e konuşan Scianna, Yeltsin'in, Clinton ile yaptığı bir görüşmede ABD'den Avrupa'daki güvenlik meselelerini Rusya'ya bırakmasını istediğini öne sürdü.

Scianna, Yeltsin'in, Clinton'a yönelik sözlerini şu şekilde aktardı:

"Benim bir ricam var. Avrupa'yı, Rusya'ya verin. ABD, Avrupa'da değil. Avrupalılar Avrupa ile ilgilenmek zorunda. Ve Rusya yarı Avrupalı, yarı Asyalı. Ben de bir Avrupalıyım. Moskova'da yaşıyorum. Moskova Avrupa'da ve ben bunu seviyorum. Siz, diğer tüm ulusları alıp onların güvenliği için endişelenebilirsiniz. Ben Avrupa'yı alacağım ve güvenliğini sağlayacağım."

Scianna'ya göre Clinton, böyle bir talebi reddederek, itiraz etti.

1990'dan bu yana Rusya-Almanya ilişkilerine yönelik "gizli" belgeleri analiz ettiği belirtilen Scianna, Yeltsin ile Clinton arasındaki yukarıdaki konuşmanın 1999'da gerçekleştiğini ileri sürdü.