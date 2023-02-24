Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'da barış zamanının henüz gelmediğini söyledi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:45

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olaf Scholz, "Ukrayna'da barış ihtimalini ortaya çıkaracak zamanın henüz gelmediğini" söyledi.

"Barış ihtimalini ortaya çıkaran an henüz gelmedi" diyen Scholz, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le "tekrar tekrar" konuşacağını ve onu "her şeyin kendi gördüğü gibi olmadığına ikna edeceğini" aktardı.

Scholz, Moskova'nın "şu anda sadece tek bir müzakere şeklini kabul ettiğini" ve bunun da diğer tarafın "koşulsuz teslim olmasını" içerdiğini belirtti.

Scholz ayrıca, "Ukraynalılar için kabul edilebilir, doğru sonuçlara yol açacak dürüst müzakerelerin" mümkün olacağı anı umut etmek gerektiğini ifade etti.