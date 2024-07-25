Almanya'da Yüksek Mahkeme'den bir ilk: Suriyelilere 'koruma statüsü' verilmesi reddedildi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:04

Güncelleme: 25.07.2024 - 18:08

Almanya'da Münster Yüksek İdare Mahkemesi, bir Suriyelinin mülteci statüsü ya da ikincil koruma hakkına sahip olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında, “Suriye'deki siviller artık iç savaştan kaynaklanan genel bir tehlike veya ayrım gözetmeyen şiddetten kaynaklanan ciddi bir yaşam tehdidi ile karşı karşıya değil” ifadeleri yer aldı.

Bu karar, Almanya'da bir yüksek mahkeme tarafından alınan ilk karar olma özelliğini taşıyor.

Ancak kararın henüz yasal olarak bağlayıcı olmadığı, Temyiz başvurusuna izin verilmemiş olsa bile, yine de temyiz başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Bu kararın, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Suriyeli sığınmacılara kural kapsamında iç savaş mültecileri olarak ikincil koruma sağlama yönündeki yaygın uygulamasına aykırı olduğu söyleniyor.

MİLLETVEKİLİNDEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRI

Kararın ardından Hristiyan Demokrat Birlik partisinden (CDU) milletvekili Alexander Throm, Dışişleri Bakanlığı'nı Suriye'ye ilişkin güvenlik değerlendirmesini gözden geçirmeye çağırdı.

Throm, Suriye'nin tüm bölgelerinde tüm sivillere yönelik genel bir keyfi tehdidin artık söz konusu olmadığının doğru olduğuna inandığını söyledi.

Throm, bu nedenle CDU/CSU'nun, ülkedeki göçmenlerin Suriye ve Afganistan'a sınır dışı işlemlerinin yeniden başlatılması gerektiğini yineledi. CDU'lu siyasetçi, korumanın sadece gerekli olduğu sürece verilmesi gerektiğini vurguladı.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann Suriye'ye ilişkin olası sonuçları yorumlarken “artık genelleme yaparak tüm ülkedeki güvenlik durumunun her yerde aynı olduğunu söylemenin mümkün olmadığını, ancak daha yakından bakmamız gerektiğini” söyledi.

Hukuk politikası sözcüsü Wiebke Judith, Yüksek İdare Mahkemesi'nin “Suriye'deki gerçekliği görmezden geldiğini” açıkladı.

DAVACI 'KAÇAKÇILIKTAN' HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Söz konusu davada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinden bir Suriyeli göçmen, mülteci statüsü almak için dava açmıştı. Suriyeli göçmen, Türkiye'den Avrupa'ya insan kaçakçılığı yaptığı için Almanya'ya gitmeden önce Avusturya'da hapis cezasına çarptırılmıştı.

Göçmen, mahkeme kararı gereği işlediği suçlar nedeniyle mülteci olarak tanınmaktan muaf tutuldu. Göçmen için ikincil koruma için de gerekli koşulların karşılanmadığı belirtildi.