Sırbistan, Almanya'yı hedef aldı: Saçmalığın şaşırtıcı bir düzeyi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:12

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Almanya'nın Kosova'ya ilişkin tutumuna tepki gösterdi.

Ana Brnabic, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'un Belgrad'a yönelik eleştirilerine "saçmalığın şaşırtıcı bir düzeyi" diyerek yanıt verdi.

Brnabic, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Brnabic, "Şimdi, şaşırtıcı bir şekilde, Alman Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın belirli sayıda güvenlik gücünün Kosova'ya geri dönmesini talep etme hakkına sahip olduğunu öngören BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararının 'kabul edilemez' olduğu için göz ardı edilmesi gerektiğini açıkça belirtiyor" dedi.

BAERBOCK NE DEMİŞTİ?

Annalena Berbock, Belgrad yönetiminin Sırp özel kuvvetlerinin Kosova'ya gönderilmesinin mümkün olduğu yönündeki tutumun "kabul edilemez" olduğunu ve Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik söyleminin "gerilimi azaltmaya yardımcı olmadığını" söyledi.

Baerbock, "Kosova yerel seçimleri erteleyerek tansiyonu düşürdü. Sırbistan'dan gelen son söylemler bunun tam tersine katkıda bulunuyor. Sırp güçlerinin Kosova'ya gönderilmesi önerisi kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu.