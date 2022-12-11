Almanya’da sayıları 23 bine yükseldi: Vergi ödemeyi reddediyorlar
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendilerini “İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) olarak tanımlanan kişilerin sayısının 23 bine yükseldiğini bildirdi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “İmparatorluk Vatandaşları”nın sayısının hızla arttığını belirtti.
“İmparatorluk Vatandaşları” sayısının 2022'de, bir önceki yıla göre 2 bin artarak 23 bine çıktığı bilgisini paylaşan Faeser, bunların yüzde 10’unun şiddet yanlısı olduğunu aktardı.
Bu oluşumun taraftarlarının kararlılıkla silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayan Faeser, yakın zamanda silah yasasının sertleştirileceğini kaydetti.
VERGİ ÖDEMEYİ REDDEDİYORLAR
Alman Polisi, 7 Aralık’ta bir grup imparatorluk vatandaşın operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
İmparatorluk vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve onun demokratik yapılarını tanımıyor.
Alman İmparatorluğu’nun varlığının devam ettiğini savunan bu kişiler, Almanya'nın “hala askeri işgal altında olduğuna” inanıyor.
Homojen olmayan ve içinde aşırı sağcıların da yer aldığı bu ideolojinin taraftarlarının bazıları Alman kurumlarını tanımadığı için vergi ödemeyi de reddediyor.
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