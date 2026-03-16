Almanya'dan ABD'ye 'Hürmüz' tepkisi: 'Bu, NATO'nun savaşı değil'

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kornelius, “Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır. Alman hükümeti de ittifakın yetki alanını ve bu savaşa katılım konusundaki kendi pozisyonunu net şekilde değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Kornelius, operasyonların genişletilmesinin Orta Doğu ile Körfez bölgesindeki diğer ortaklar için büyük riskler doğuracağını da bildirdi.

WADEPHUL: ALMAN HÜKÜMETİNİN TUTUMU NET

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.

Wadephul, katıldığı bir televizyon programında, Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını söyleyerek, “Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır” diye konuştu.

Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğini aktardı.

PİSTORİUS: TRUMP ABD DONANMASININ YAPAMADIĞINI MI BEKLİYOR?

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için askeri operasyona katılmayacağını ifade ederken "Trump neden ABD Donanması'nın yapamadığını birkaç Avrupa fırkateyninin yapmasını bekliyor? Bu bizim savaşımız değil, biz başlatmadık" dedi.

Avrupa Birliği'nin askeri misyonunun Kızıldeniz'e odaklı olduğunu ifade eden Pistorius "Bu misyonun Hürmüz Boğazı'nı kapsayacak şekilde genişletilmesi için yeni bir hukuki dayanak sağlanması ve Alman parlamentosundan onay alınması gerekir" diye ekledi.

Alman bakan bununla birlikte ABD'nin İran savaşı için Ramstein Hava Üssü'nü kullanmasının mevcut anlaşmalar çerçevesinde hukuki olarak mümkün olduğunu ifade etti.