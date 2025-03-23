Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde 5. Gün: Oyunu kullanan geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrasında başlayan eylemler 5. gününde de devam ediyor. İzmir Valiliği’nin 5 günlük gösteri yasağına rağmen CHP, meslek örgütleri, STK’ler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri kentte eğitim hayatını sürdüren binlerce üniversite öğrencisi kentin çeşitli noktalarında bir araya geldi.
CHP’nin önseçiminde oyunu kullanan öğrenci grupları Alsancak’taki ÖSYM binası önünde toplanarak sloganlarla yürüyüşe geçti.
Lozan Meydanı’nda “Genel grev genel direniş” sloganıyla toplanan KESK ile bir araya gelen öğrenciler toplu halde Gündoğdu Meydanı’nda CHP ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerini’nin düzenlediği “Adalet nöbeti”ne geldi.
Binlerce yurttaş hep bir ağızdan “Direne direne kazacağız”, “Hak hukuk adalet”, “Hükümet istifa”, “sloganları atıldı.
AKP İL BİNASINA KORUMA
Diğer yandan emniyet birimleri AKP İl Binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Binaya giden tüm yolları kapatan polis TOMA’larla barikat kurdu.
Etiketler: #İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri #emek #AKP
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İBB Başkanı'na tutuklama kararı
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- Yavaş rakam verdi: 'Erken seçimin zamanı geldi'
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ercan Saatçi serbest bırakıldı... İlk açıklama!
- 'Kayyum' sorusuna yanıt verdiler!
- Bakırhan'dan 'kent uzlaşısı' açıklaması
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'