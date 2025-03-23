Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde 5. Gün: Oyunu kullanan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrasında başlayan eylemler 5. gününde de devam ediyor. İzmir Valiliği’nin 5 günlük gösteri yasağına rağmen CHP, meslek örgütleri, STK’ler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri kentte eğitim hayatını sürdüren binlerce üniversite öğrencisi kentin çeşitli noktalarında bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde 5. Gün: Oyunu kullanan geldi
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:05

CHP’nin önseçiminde oyunu kullanan öğrenci grupları Alsancak’taki ÖSYM binası önünde toplanarak sloganlarla yürüyüşe geçti.

Lozan Meydanı’nda “Genel grev genel direniş” sloganıyla toplanan KESK ile bir araya gelen öğrenciler toplu halde Gündoğdu Meydanı’nda CHP ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerini’nin düzenlediği “Adalet nöbeti”ne geldi. 

Binlerce yurttaş hep bir ağızdan “Direne direne kazacağız”, “Hak hukuk adalet”, “Hükümet istifa”, “sloganları atıldı. 

AKP İL BİNASINA KORUMA

Diğer yandan emniyet birimleri AKP İl Binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Binaya giden tüm yolları kapatan polis TOMA’larla barikat kurdu.


Etiketler: #İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri #emek #AKP

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