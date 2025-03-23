Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde 5. Gün: Oyunu kullanan geldi

Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:05

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:05

CHP’nin önseçiminde oyunu kullanan öğrenci grupları Alsancak’taki ÖSYM binası önünde toplanarak sloganlarla yürüyüşe geçti.

Lozan Meydanı’nda “Genel grev genel direniş” sloganıyla toplanan KESK ile bir araya gelen öğrenciler toplu halde Gündoğdu Meydanı’nda CHP ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerini’nin düzenlediği “Adalet nöbeti”ne geldi.

Binlerce yurttaş hep bir ağızdan “Direne direne kazacağız”, “Hak hukuk adalet”, “Hükümet istifa”, “sloganları atıldı.

AKP İL BİNASINA KORUMA

Diğer yandan emniyet birimleri AKP İl Binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Binaya giden tüm yolları kapatan polis TOMA’larla barikat kurdu.