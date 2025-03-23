97 yaşında, Ekrem İmamoğlu'na destek için oy kullandı: 'Atatürk'ün partisine yapılan haksızlığı, bu yaşta kabul edemem'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:13

Güncelleme: 23.03.2025 - 21:14

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün önseçim heyecanı yaşandı.

CHP tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen önseçimde bugün saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı.

İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim için Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede sandıklar kuruldu. Partililerin yanı sıra CHP üyesi olmayan vatandaşların da oylarını kullanabilmesi amacıyla "dayanışma sandıkları" kuruldu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke önseçim sandıklarının saat 19.00'a kadar açık olacağını bildirdi. Saat 19.00 itibarıyla sandıklar kapandı.

97 YAŞINDA OY KULLANDI

Sinop’un Erfelek ilçesi Karaköy’de yaşayan 97 yaşındaki Hacile Kocaman, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılarak katılarak oyunu kullandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek oldu.

"BU YAŞTA KABUL EDEMEM..."

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Hacile Kocaman, "İmamoğlu’na yapılan haksızlığı kabul edemiyorum. Atatürk’ün partisine yapılan haksızlığı bu yaşta kabul edemem. Ben bu oyu İmamoğlu, için attım" dedi.