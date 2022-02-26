Ukrayna halkı, Rus tanklarını engellemeye çalıştı

Ukrayna’da Rus askerlerinin bölgeden geçişini engellemek isteyen Ukraynalı sivil vatandaşlar, tankların önüne çıkarak karşı koymaya çalıştı.

İHA
26 Şubat 2022 Cumartesi, 19:08
Ukrayna halkı, Rus tanklarını engellemeye çalıştı
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukraynalı sivil halk, Rus tanklarının önüne geçerek tankların ilerleyişini engellemeye çalıştı.

Ukraynalı vatandaşlar, Rus askerleriyle konuşup tankların geçişine engel olmak isterken, Rus tankları halka aldırmadan yoluna devam etti.


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