Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser: "Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz"
'Darbe girişimi' kapsamında 54 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 7 Aralık’ta darbe girişimi planladıkları gerekçesiyle 25 şüphelinin gözaltına alındığına işaret ederek, federal savcılığın bu bağlamda toplam 54 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü belirtti. F
aeser, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, polisin aramalarda silah, para ve altın ele geçirdiğini, şimdiye kadar 400 bin Euro, 50 kilo altın ve gümüş paralara el konulduğu bilgisini paylaştı.
Nancy Faeser, daha çok şey bulunacağına inandığını aktararak, "Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. 'Burjuva olarak varsayılan, varlıklı çevrelerde demokrasiyi hiçe sayarak radikalleşen, komplo teorileri ve ihtilal fantezilerinin peşinden giden ve şiddetten sakınmayan insanların bulunduğunu bildiklerini' aktaran Faeser, bunları izlediklerini kaydetti.
NE OLMUŞTU?
Alman polisi, 7 Aralık’ta 'İmparatorluk Vatandaşları' ideolojisine sahip bir grubun üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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