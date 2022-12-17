Yer: Sultangazi... Lastiklerini çalan hırsızı yakalayıp darbetti

17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:45

Cebeci Mahallesi'nde 15 Aralık Perşembe günü saat 17.30 sıralarında, kuaför Hasan Tilaver'in otomobili için aldığı iki lastik oturduğu apartmanın içinden çalındı. Annesi Tilaver'i arayarak lastikleri çalan şüpheliyi tarif etti.

O sırada kuaför salonunun önünden iki otomobil lastiğiyle yürüyen şüpheliyi fark eden Tilaver, şüpheliyi arkasından koşup yakaladı. Tilaver, şüpheliye lastikleri nereden aldığını sordu.

Hurdacıdan aldığını söyleyen şüpheliyi, zorlayarak işyerinin önüne getiren Tilaver, lastikleri inceleyince kendisine ait olduğunu anladı. Tilaver'in darbettiği şüpheli, lastikleri yere atıp kaçtı.

"İŞYERİMİN ÖNÜNDEN GEÇMESİ BÜYÜK ŞANS"

Yaşananları anlatan Hasan Tilaver, "Öğlen saatlerinde çalışırken annem aradı ve apartmandaki lastiklerin çalındığını söyledi. Annem lastikleri çalan kişiyi gördüğünü, kırmızı şapkalı ve siyah montlu biri olduğunu tarif etti. Ben de polise haber vermesini söyledim. Çalışırken annemin tarif ettiği kişinin, iki lastikle iş yerimin önünden geçtiğini gördüm. Ara sokağa girdi. Bende hemen peşinden koştum. Birkaç kere kendisine lastikleri nereden aldığını sordum. Çelişkili konuştu" dedi.

Tilaver şöyle devam etti:

"Önce hurdacıdan aldığını, daha sonra lastiklerinin kendisinin olduğunu söyledi. İş yerinin önüne getirdiğimde, lastiklerin benim olduğunu anladım. Kendisini biraz hırpaladım. Keşke bırakmasaydım diye düşünüyorum. Evimizle işyerimiz arasında yaklaşık 15 sokak var. Annem tarif etmemiş olsaydı, ben o olduğunu bilemezdim. 15 sokak öteden gelip benim kapımın önünden geçmesi gerçekten büyük bir tesadüf ve şans. Lastikleri yeni almıştım. Binada dört lastik vardı. İki tanesini çalmış. İki tanesini de taşıyamayacağı için bırakmış. Lastiklerin şu anki fiyatı 3 ila 4 bin TL arasında."

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Hırsızlık güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Görüntülerde, ellerinde iki otomobil lastiği bulunan kişinin yürüdüğü, Hasan Tilaver'in işyerinden çıkarak, şüphelinin peşinden gittiği görülüyor. Tilaver, yakalayıp işyerinin önüne getirdiği şüpheli darbedilince, lastikleri yere atıp kaçıyor.