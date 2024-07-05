Almanya ile İsrail ordusu arasında 'Ortak Çalışma Planı'
Almanya Deniz Kuvvetlerinin, 9 aydır Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu ile 2 yıllık Ortak Çalışma Planı imzaladığı bildirildi.
İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, İsrail ile Almanya donanmaları arasında işbirliğine dair imzalanan Ortak Çalışma Planı'na ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Ortak Çalışma Planı’nı Almanya Deniz Kuvvetleri adına Tümamiral Ulrich Reineke ile İsrail Deniz Kuvvetlerinden Tümamiral Guy Goldfarb'ın imzaladığı belirtildi.
Almanya Deniz Kuvvetleri Planlar ve Politika Direktörü Tümamiral Ulrich Reineke ve beraberindeki heyetin İsrail’e ziyaret düzenlediği aktarılan açıklamada, Reineke’nin İsrail donanmasının "savaştaki" faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.
Almanya, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Gazze'de soykırım yaptığı suçlamasıyla yargılanan İsrail'e silah ve mühimmat desteğini sürdürüyor.
Almanya'nın Kiel kentinde Thysen Krupp tarafından üretilen savaş gemisinin Gazze'yi bombaladığına ilişkin görüntüler İsrail ordusu tarafından yayınlanmıştı.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te yoğun hava saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.
Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
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