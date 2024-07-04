İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı: 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğusunda sivillerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Sivil Savunma ekiplerinin yaptığı yazılı açıklamada göre, saldırı sonucu 15 kişi yaralandı.
Açıklamada, bombalanan okulun enkazından 5 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.
Ölen Filistinlilerin cenazeleri ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.
7 EKİM SONRASI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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