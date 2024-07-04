İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı: 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğusunda sivillerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 14:25
İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı: 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Sivil Savunma ekiplerinin yaptığı yazılı açıklamada göre, saldırı sonucu 15 kişi yaralandı.

Açıklamada, bombalanan okulun enkazından 5 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

Ölen Filistinlilerin cenazeleri ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


gazze haberleri israil haberleri okul haberleri

İlgili Haberler

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e 20 İHA ve yaklaşık 200 roket ile saldırı düzenledi

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e 20 İHA ve yaklaşık 200 roket ile saldırı düzenledi
İsrail, Hamas’ın ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini teslim aldı

İsrail, Hamas’ın ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini teslim aldı
İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın: Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerlerinden Batı Şeria'ya baskın: Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler