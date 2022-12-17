Almanya, Rusya'ya göz kırptı: Etkileşim bir noktada yeniden başlayacak

17 Aralık 2022 Cumartesi, 13:33

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Süddeutsche Zeitung gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Olaf Scholz, savaşın sona ermesinin ardından Rusya ile iş birliğini yeniden başlatmayı dışlamadı.

Scholz, savaştan sonra Rusya ile "bir noktada" etkileşimin yeniden başlamasının "mümkün" olacağını belirterek, "Ancak, o zaman şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya bir kez daha Ukrayna'daki işgali sona erdirmesi çağrısında bulunan Scholz, böylece Rusya'nın "karşılıklı anlayış için bir fırsat yaratacağını" aktardı.

Scholz, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin, "Ukrayna'nın gelecekte güvenebileceği uluslararası garantilerden söz ediyoruz. Bunların tam olarak neye benzeyeceği, cevabı somut tartışmalarda aranması gereken karmaşık bir soru olmaya devam ediyor" dedi.

"MÜZAKERE İPİNİ KOPARMAMALIYIZ"

Scholz, Rusya ile müzakerelerde "ipin ucunu kaçırmamanın" da önemli olduğunu dile getirdi.

Scholz, "Ciddi görüş ayrılıklarına rağmen Rusya ile müzakere ipinin kopmasına izin vermememiz önemli" diye konuştu.