Almanya Savunma Bakanlığı'nın F35 sıkıntısı
Savunma harcamaları için 100 milyar avro özel fon ayıran Almanya'nın F35 savaş uçağı alımında sıkıntılar yaşadığı iddia edildi.
Bild gazetesinin Savunma Bakanlığı'ndan Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na gönderilen bir belgeye dayandırdığı haberde, 9,9 milyar avro tutarındaki uçak alımında gecikme ve ilave maliyet olabileceği belirtildi.
Belgede, uçuş operasyonları için ulusal sertifikasyonun zamanında alınamaması riski bulunduğuna işaret edilerek, uçuş operasyonlarının ancak kısıtlamalar altında başlayabileceği aktarıldı.
Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'in Büchel beldesindeki askeri havaalanını 2026 yılına kadar F-35 jetleri için zamanında dönüştürüp dönüştürmeyeceğinin belli olmadığı belirtilen haberde, bu nedenle teslimat takviminde sıkıntıların olabileceği ve bunun da ilave maliyet anlamına geldiği ifade edildi.
Haberde yaşanan bu durumun Alman parlamenterleri de kızdırdığı vurgulandı.
Savunma Bakanı Christiane Lambrecht ile Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) siyaset yapan Andreas Schwarz, yaptığı açıklamada, "Parlamentonun sorunları yeni öğreniyor olması kabul edilemez. Bakanlıktan riskleri nasıl kontrol altına almayı planladığına dair kapsamlı bir açıklama bekliyorum. Burada sadece sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar" diyerek bakanlığın tutumunu eleştirdi.
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