Almanya’da araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya’da araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 21:24

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

8 YARALI

İtfaiye ekipleri, olayda 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde de bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.


Etiketler: #Stuttgart #Almanya #faaliyet

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