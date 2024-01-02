Almanya'da aşırı sağ yükseliyor: AfD'nin üye sayısı arttı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:05

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:06

Almanya’da, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin üye sayısının 40 bini aştığı kaydedildi.

AfD'den yapılan açıklamada, AfD'nin toplam 40 bin 131 üyeye ulaştığı belirtilerek üye sayısının geçen yıla göre yüzde 37 arttığı ifade edildi.

2021’de yapılan genel seçimlerde yüzde 10,3 oyla Federal Meclise giren AfD, son dönemde çeşitli kamuoyu şirketlerinin yaptığı anketlerde yüzde 21-23 bandındaki oy oranıyla, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) ardından ülkede ikinci büyük parti olarak öne çıkıyor.

Civey araştırma şirketinin Saechsiche Zeitung gazetesi için Eylül 2024’te Saksonya eyaletinde düzenlenecek eyalet meclisi seçimlerine ilişkin yaptığı ankete göre AfD, Saksonya eyaletinde yüzde 37 oyla birinci sırada yer alıyor.

Ankette, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 33 ile ikinci sırada bulunuyor.

Thüringen ve Brandenburg’da Eylül 2024’te eyalet meclisi seçimleri yapılacak. Araştırmalar, AfD'yi bu eyaletlerde birinci sırada gösteriyor.