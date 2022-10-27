Almanya Başbakanı Scholz'den Yunanistan açıklaması 'Ukrayna için'

27 Ekim 2022 Perşembe, 12:15

Almanya Başbakanı Schoz, AB'nin enerji krizi ve Ukrayna konusundaki politikalarına dair açıklamalarda bulundu. Almanya Başbakanı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim konusunda ise Erdoğan'a net bir mesaj gönderdi.

Yunanistan'ın NEA gazetesine konuşan Almanya Başbakanı, Yunanistana yaptıkları askeri ekipman yardımının esasında Ukrayna'ya silah desteği sağlamak için olduğunu belirtti.

Scholz, tansiyonun yükseldiği Türkiye ve Yunanistan arasında arabulucuk yapabileceğini belirterek “Bir NATO müttefikinin, diğer müttefikin egemenliğine meydan okuması kabul edilemez. Bu, örtülü tehditler için de geçerlidir. Yunanistan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri sadece iki ülke için değil, tüm Avrupa için önemli” dedi.

Scholz, Ukrayna'ya yardım yapılması konusunda da planlarından bahsetti. Scholz "Yunanistan'ın yanı sıra Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve diğer ülkelerle de uyguladığımız zırhlı araçların 'döngüsel değişimi' sayesinde 100'den fazla zırhlı tank Ukrayna'ya teslim edilebilir ki bu da Ukrayna'ya büyük ve acil bir yardımdır" diye ekledi.