Almanya Başbakanı Scholz'den Yunanistan açıklaması 'Ukrayna için'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunan-Alman işbirliği konusuna değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.
Almanya Başbakanı Schoz, AB'nin enerji krizi ve Ukrayna konusundaki politikalarına dair açıklamalarda bulundu. Almanya Başbakanı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim konusunda ise Erdoğan'a net bir mesaj gönderdi.
Yunanistan'ın NEA gazetesine konuşan Almanya Başbakanı, Yunanistana yaptıkları askeri ekipman yardımının esasında Ukrayna'ya silah desteği sağlamak için olduğunu belirtti.
Scholz, tansiyonun yükseldiği Türkiye ve Yunanistan arasında arabulucuk yapabileceğini belirterek “Bir NATO müttefikinin, diğer müttefikin egemenliğine meydan okuması kabul edilemez. Bu, örtülü tehditler için de geçerlidir. Yunanistan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri sadece iki ülke için değil, tüm Avrupa için önemli” dedi.
Scholz, Ukrayna'ya yardım yapılması konusunda da planlarından bahsetti. Scholz "Yunanistan'ın yanı sıra Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve diğer ülkelerle de uyguladığımız zırhlı araçların 'döngüsel değişimi' sayesinde 100'den fazla zırhlı tank Ukrayna'ya teslim edilebilir ki bu da Ukrayna'ya büyük ve acil bir yardımdır" diye ekledi.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı