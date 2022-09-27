Almanya'da aşırı sıcaklar buzulun erimesine sebep oldu
Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle beş büyük buzulundan birini kaybetti.
Almanya'da bu yaz görülen aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Alpler'deki Güney Schneeferner'in, "buzul" statüsünden çıkarıldığı bildirildi.
Bavyera Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, Almanya'nın sadece dört büyük buzulu kaldığı belirtildi.
Alman bilim insanları bu ay Güney Schneeferner'in üzerinde yapılan ölçüm çalışmalarının, buzulun dört yılda yarı yarıya küçüldüğünü gösterdiğini söyledi.
Çalışmada, buzulun çoğu bölgesinin 2 metreden biraz daha kalın olduğu ve artık buzul statüsünden çıkarıldığı aktarıldı.
Uzmanlar, küçülen buz tabakasının bir ila iki yıl içinde tamamen eriyeceği tahmininde bulundu.
Bilim insanları, Avrupa'da yer alan çok sayıda buzulun iklim değişikliği nedeniyle ilerleyen yıllarda yok olmaya mahkum olduğunu ifade ediyor.
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