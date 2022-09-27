Kral III. Charles seçti: Kraliyetin sembolü değişti
İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından Kraliyet ailesinin başına geçen Kral III. Charles, krallığın yeni sembolünü seçti. Buckingham Sarayı, hükümet binaları, devlet belgeleri ve posta kutularında kullanılacak yeni kraliyet sembolünü paylaştı.
Kral III. Charles'ın kraliyet ailesinin başına geçmesinin ardından marşlar, paralar, pasaportlar gibi bir çok unsurda değişiklik beklenirken ilk değişiklik Kraliyet sembolünde gerçekleşti.
Kral Charles'ın kendisinin seçtiği sembolde, adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.
Kral Charles'ın sembolü 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in E II R sembolünün yerini alacak.
İskoçya'da kullanılan bir versiyonda İskoç Tacı yer alacak.
Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak. Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek.
İngiltere Kraliyet Postası, son hükümdar Kraliçe 2. Elizabeth'in anısına 27 Eylül Salı günü dört yeni pul yayınladı. Bunlar, Kral Charles tarafından onaylanan ilk pullar oldu.
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