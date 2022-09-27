Trump'ın, Twitter'a geri döneceği iddia edildi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askıya alınan Twitter hesabının geri açılacağı iddia edildi.
Sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabını yeniden kullanıma açmaya hazırlandığı iddia edildi.
Finans haberleri paylaşan FirstSquawk, "Twitter, Donald Trump'a ait Twitter hesabı iade edilecek dedi" iddiasında bulundu.
6 Ocak 2021 tarihinde Trump yanlılarının Amerikan Kongresi’ni basması sonrası, sosyal medya şirketleri Trump’ın hesaplarına sansür uygulamaya başlamıştı. Instagram ve Facebook, Trump’ın hesaba erişimini bir süreliğine engellerken, Twitter, 8 Ocak itibarıyla ABD’nin eski Başkanı’nın hesabını süresiz askıya aldığını duyurmuştu.
Twitter’ın finans müdürü Ned Segal, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini söylemişti.
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