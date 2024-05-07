EURO 2024: Avrupa Futbol Şampiyonası nasıl başladı?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:55

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:55

Fransız futbol insanı Henri Delaunay'ın 1927'de ortaya attığı fikir, diğer Avrupa ülkeleri tarafından sıcak karşılanmış ancak savaşlar, siyasi gerilimler ve organizasyon şemasının oluşturulamaması fikrin hayata geçmesini güç kılmıştır. İlk resmi adım, 1958'de atılmıştır. Fikir babası Delaunay'ın ölümünden 3 yıl sonra şampiyonanın hayata geçmesi kararında uzlaşma sağlanmıştır.

Takip eden iki yılda hazırlıklar yapılmış ve ilk kez 1960 yılında o dönemki adıyla 'Avrupa Uluslar Kupası' olan Avrupa Futbol Şampiyonası UEFA tarafından düzenlenmiştir. Şampiyonaya katılacak ülkeler için ilk kriter UEFA'ya bağlı olarak faaliyetlerini gösteriyor olmalarıdır. İlk turnuva Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenmiş ve sadece 4 takım boy göstermiştir. O dönemki ismi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, şampiyonayı zaferle tamamlamış, yine o dönemki ismi ile Yugoslavya ikinci, o dönemki ismi ile Çekoslovakya 3. ev sahibi Fransa 4. olmuştur.

1968 YILINDA EVRİLDİ

Turnuva 1968 yılında günümüzdeki haline evrilerek, Avrupa Futbol Şampiyonası adıyla düzenlenmeye başlanmıştır. 1960'taki ilk organizasyondan sonra sırasıyla 1964, 1968, 1972 ve 1976 turnuvaları da 4'er takımla düzenlenmiş; 1980 İtalya'da ilk kez 8 takımın mücadele ettiği bir turnuvaya evrilmiştir. 1996 İngiltere'de takım sayısı 12'ye çıkartılmış, 2016 Fransa'da düzenlenen organizasyona kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2016 ve 2020 Şampiyonaları 24 takımla düzenlenmeye başlamış, 4'er ülke milli takımı 6 farklı grupta üst turlara çıkma mücadelesi vermeye başlamıştır.

EURO 2020'DE EV SAHİBİ OLMADI

Modern ismiyle EURO 2020'yi diğerlerinden farklı kılan ise Avrupa'da geniş bir coğrafyada düzenlenmiş olmasıdır. Tek ülkede düzenlenen ya da iki ülke tarafından ortaklaşa düzenlenen ilk iki formatı takip eden bu üçüncü formatta, Avrupa'da geniş bir coğrafyada grup maçları, son 16 aşaması, çeyrek final, yarı final ve final maçları düzenlenmiştir.

SON ŞAMPİYON İTALYA

Bu son şampiyonaya, Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya ev sahipliği yapmıştır. Final İngiltere'nin başkenti Londra'daki efsane Wembley Stadyumu'nda düzenlenmiş; uzatma süreleri 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede İtalya penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kurarak zafere ulaşmıştır.

Bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada da 24 takım, 6 farklı grupta ter dökecek. Almanya ev sahibi unvanıyla turnuvaya doğrudan katılım hakkı kazanırken, 23 takım grup elemeleri ve play-off müsabakaları sonunda bu prestijli organizasyonda yer alma hakkını kazanmıştır.

A MİLLİLER DE BOY GÖSTERECEK

Turnuvada Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İngiltere, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İskoçya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Ukrayna ve Türkiye A Milli Takımı başarı için zorlu sınavlara çıkacak 24 ülke.

8 FARKLI KENTTE, FİNAL BERLİN'DE

Karşılaşmalar 8 farklı kentte oynanacak. Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf mücadelelere ev sahipliği yapacak kentler.

Turnuva 14 Haziran'da başlayacak, 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşması ile son bulacak. Turnuvanın finali 74475 kapasiteli Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

RAKİPLERİMİZ GÜRCİSTAN, ÇEKYA VE PORTEKİZ

Türkiye, 18-26 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile üst tur mücadelesi verecek. İlk ikiye giren takımlar bir üst tura çıkacak. 4 grupta en iyi üçüncü olmaya hak kazanan 4 takımın da katılımıyla, son 16 turunda mücadele edecek rakipler belli olacak.

Turnuvayı en fazla kazanan ülkeler 3'er kez ile Almanya ve İspanya. İtalya ve Fransa ikişer zafer ile sıralanıyor. Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Rusya, Yunanistan, Danimarka ve Portekiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan diğer ülkeler.