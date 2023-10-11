Almanya'da Filistin'e destek mitingi yasaklandı
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan Filistin'le dayanışma mitingine kamu güvenliği gerekçesiyle izin verilmedi.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, "Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin'in farklı ilçelerinde düzenlenecek miting ve aynı konudaki yürüyüş ile bunların yerine geçecek tüm etkinlikler, kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmıştır." denildi.
Açıklamada polisin miting organizatörlerini konuyla ilgili bilgilendirdiği aktarıldı.
"Filistin konuşuyor" ve "Filistin Eylem Komitesi" gibi Filistin yanlısı çeşitli platformlar, Berlin'de gösteri çağrısında bulunmuştu.
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