Hamas sözcüsü Ubeyde’nin evi vuruldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Gazze Şeridi'ndeki evinin vurulduğunu açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:10
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Hamas’ın üst düzey isimleri hedef alınmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Gazze Şeridi'ndeki evinin vurulduğu aktarıldı.

Ubeyde’nin saldırı sırasında evde olup olmadığı bilinmiyor.


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