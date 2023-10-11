Hamas sözcüsü Ubeyde’nin evi vuruldu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Gazze Şeridi'ndeki evinin vurulduğunu açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Hamas’ın üst düzey isimleri hedef alınmaya devam ediyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Gazze Şeridi'ndeki evinin vurulduğu aktarıldı.
Ubeyde’nin saldırı sırasında evde olup olmadığı bilinmiyor.
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