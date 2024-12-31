Almanya'da polise iş makinesiyle saldırdı: 3 polis yaralı!
Almanya’da iş makinesi ile düzenlenen saldırıda 3 polis yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Grünsfeld kasabasında bir kişi, şantiyeden iş makinesi çaldı.
İş makinesi ile etrafa zarar veren saldırgan, ihbar üzerine bölgeye gelen polislere saldırdı.
Saldırıda, 3 polis yaralanırken, polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
Polisin vurduğu 38 yaşındaki Almanya vatandaşı saldırgan hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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