Almanya’da sığınma başvurularında sert düşüş yaşanıyor

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:56

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:56

Almanya’da sığınma başvurularında büyük bir düşüş yaşandı.

Der Spiegel’in Avrupa Birliği İltica Ajansı’na (EUAA) dayandırdığı habere göre, 2024 yılında Almanya’ya yapılan toplam sığınma başvuruları bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 oranında azaldı.

EUAA verilerine göre, bu düşüş yaklaşık 92 bin daha az başvuru anlamına geliyor.

Başvuruların azalmasında Almanya’nın sıkılaştırdığı sınır kontrollerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Berlin yönetimi, artan göçmen karşıtı tepkilere yanıt olarak Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti sınırlarındaki kontrolleri artırmış ve Ocak ayında bu uygulamaları altı ay daha uzatma kararı almıştı.

ALMANYA HALA SIĞINMACILAR İÇİN İLK DURAK

Her ne kadar başvurularda ciddi bir azalma görülse de Almanya, AB’de sığınmacılar için birincil varış noktası olmaya devam ediyor.

Rapora göre, 2024’te Suriye, Afganistan, Venezuela ve Türkiye en fazla sığınma başvurusu yapan ülkeler arasında yer aldı.

Benzer şekilde Norveç, İsviçre ve diğer AB ülkelerinde de iltica başvurularında düşüş yaşandı.

2024 yılında, AB genelinde toplam başvuru sayısı 100 bin azalarak 1.01 milyon seviyesine geriledi. Buna karşın İspanya, Fransa ve İtalya’daki başvuru oranları büyük ölçüde sabit kaldı.

GÖÇMEN KARŞITLIĞI ARTIYOR

Almanya’da göçmen karşıtı söylemler son dönemde güçlenirken, yabancı uyrukluların karıştığı yüksek profilli şiddet olayları bu tepkileri daha da artırdı.

Geçtiğimiz ay Münih’te Afgan bir sığınmacının, bir işçi sendikası mitingine aracıyla saldırması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişi yaralanmıştı. Aralık ayında ise Suudi bir psikiyatr, Magdeburg’daki Noel pazarına aracını sürerek beş kişinin ölümüne ve 200’den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Bu tür olaylar, Almanya’da sığınma politikalarına yönelik daha katı önlemler alınması yönündeki baskıyı artırırken, gerçekleşen federal seçimlerde göç politikaları en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz hafta iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), daha sıkı politikalar üzerine kampanya yürüten merkez sağ Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) karşısında güç kaybetti.