Almanya'da araç kalabalığın üzerine daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya’nın Mannheim kentinde bir aracın yüksek hızla kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15’i ağır 25 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Mannheim şehir merkezinde yaşanan olay nedeniyle geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Yetkililer, bölgeye girişlerin sınırlandırıldığını belirterek, halktan olay yerinden uzak durmalarını talep etti.

+++ EILT: !?Terror in Mannheim +++ Fahrzeug fuhr in Menschenmenge +++ Innenstadt abgeriegelt



In der Mannheimer Innenstadt ist laut ersten Medienberichten scheinbar ein schwarzer SUV in eine Menschenmenge gerast. Es soll mehrerer schwerverletzte Personen geben. Die Polizei… pic.twitter.com/AL5DieiYQX