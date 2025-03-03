Almanya'da araç kalabalığın üzerine daldı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:46

Güncelleme: 03.03.2025 - 16:19

Almanya’nın Mannheim kentinde bir aracın yüksek hızla kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15’i ağır 25 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Mannheim şehir merkezinde yaşanan olay nedeniyle geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Yetkililer, bölgeye girişlerin sınırlandırıldığını belirterek, halktan olay yerinden uzak durmalarını talep etti.

+++ EILT: !?Terror in Mannheim +++ Fahrzeug fuhr in Menschenmenge +++ Innenstadt abgeriegelt



In der Mannheimer Innenstadt ist laut ersten Medienberichten scheinbar ein schwarzer SUV in eine Menschenmenge gerast. Es soll mehrerer schwerverletzte Personen geben. Die Polizei… pic.twitter.com/AL5DieiYQX — AUF1 (@AUF1TV) March 3, 2025

Yerel medya kaynaklarına göre, siyah bir SUV’un yüksek hızda insan kalabalığının üzerine sürüldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerde hareketsiz yatan yaralılar ve panik içinde kaçışan insanlar görülüyor.

Şu ana kadar olayın nedeni ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekiplerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldığı ve soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

SALDIRIDA IŞİD ŞÜPHESİ

Alman polisi, Köln ve Nürnberg'de eğlenceleri hedef alan terör örgütü IŞİD bağlantılı tehditlerin ardından alarma geçti. Ülkenin geleneksel karnaval kutlamaları öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Bild gazetesinin haberine göre, IŞİD tarafından yönetilen Almanca bir propaganda sitesi, “bir sonraki saldırı hedefinizi seçin” çağrısında bulunarak yaklaşan karnaval etkinliklerinin tarih ve yerlerini listeleyen bir kolaj görüntüsü paylaştı.

Bu tehditlerde, Hollanda'nın Rotterdam kentinde Mart ayında düzenlenecek "Aşk Festivali" de hedef gösterildi. Kolajda, kanlı bir bıçak ve "#LetsSlaughter" (Katledelim) etiketi dikkat çekti.

27 Şubat'ta başlayan karnaval kutlamaları, özellikle Almanya'nın Katolik nüfusun yoğun olduğu güney ve batı bölgelerinde büyük katılımlarla kutlanıyor.

Alman polisi, yoğun katılımlı etkinliklerde güvenliği sağlamak için ek önlemler aldığını ve kamuya açık alanlarda devriye faaliyetlerini artırdığını duyurdu.

23 Şubat'taki ulusal seçimler öncesinde, Almanya bir dizi aşırılık yanlısı saldırıya sahne oldu. Bu saldırılar arasında araçla kalabalığa dalma ve bıçaklı saldırılar da bulunuyor.