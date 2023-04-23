Almanya'da tren hemzemin geçitteki aracı biçti: 3 ölü

Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:14

Güncelleme: 23.04.2023 - 11:14

Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kenti yakınlarında bariyerlerin kapalı olduğu sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir araca yolcu treni çarptı.

Yerel saatle 04.50 sıralarında meydana gelen olayda, araçta bulunan 20'li yaşlardaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, trendeki 42 yolcunun yara almadığı, bir personelin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

DEMIRYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Kazanın ardından Hannover ve Nienburg arasındaki demiryolunun geçici olarak ulaşıma kapatılması nedeniyle çok sayıda tren seferi ertelendi ve iptal edildi.