Almanya'da Türklere saldırdıkları gerekçesiyle terör örgütü PKK yandaşlarına soruşturma

29 Aralık 2022 Perşembe, 08:00

Dortmund'da dün akşam saatlerinde düzenledikleri gösteri sonrası taşkınlık yaptıkları ve çevredeki Türklere saldırdıkları gerekçesiyle terör örgütü PKK yandaşlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Polis açıklamasında, 320 PKK yandaşının katıldığı gösteri sonrasında, gruptan 20-25 kişinin çevredekilerle sözlü tartışmaya girdiği, polisin müdahalesiyle olayların büyümeden yatıştırıldığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerin devlet güvenlik servisince bilindiği ve soruşturmada kullanıldığını belirten Dortmund polisi, huzuru bozmak ve fiziksel şiddete başvurmakla ilgili soruşturma başlatıldığını, görgü tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi.

Sosyal medyada, bir grup PKK yandaşının ellerindeki bayrak direkleriyle bir ya da birkaç kişiye saldırdıkları ve taşkınlık yaptıklarına ilişkin görüntüler yer alıyor.